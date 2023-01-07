اتصالات الجزائر تشارك في حدث “LinkedIn Local Algiers”

تشارك اتصالات الجزائر، بصفتها الراعي الحصري، في حدث «LinkedIn Local Algiers» الذي ينظمه مقران مريش وهو خبير استشاري ومكوّن متخصص في العلامة التجارية، بالتعاون مع حاضنة الأعمال IncubMe.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، تجرى فعاليات الحدث اليوم السبت، بقاعة المحاضرات لفندق سوفيتيل، الجزائر العاصمة.

حيث ستتخلله حلقات نقاش و ورشات عمل على “لينكد إن”. كما سيتم التطرق للممارسات السليمة والجيدة في مجال الأعمال بالإضافة إلى نقاشات حول توجهات القطاع.

ويمثل هذا الحدث الذي سيشهد تواجد ما يقارب 150 مشارك، فرصة مواتية لمستخدمي موقع “لينكد إن” بالجزائر. لإقامة شبكة علاقات ومشاركة معارفهم ومهاراتهم مع عديد الفاعلين الاقتصاديين من مختلف قطاعات النشاط.

وتساهم اتصالات الجزائر، بصفتها مؤسسة رائدة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر، بصفة فعالة في تطوير وتشجيع الرقمنة في الجزائر.

ومن خلال مشاركتها ودعمها لهذا الحدث، تهدف اتصالات الجزائر إلى مرافقة الكفاءات الشبانية الجزائرية، التي تعمل من أجل تعزيز وتطوير استخدام الوسائل التكنولوجية.