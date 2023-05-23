اتصالات الجزائر تشارك في فعاليات الصالون الوطني المنعكس للمناولة

يشارك مجمع اتصالات الجزائر “GROUPE TELECOM ALGERIE”، والشركات الفرعية التابعة له في النسخة السادسة للصالون الوطني المنعكس للمناولة SANIST.

والذي تمتد فعالياته من 22 الى 25 ماي 2023، وذلك بقصر المعارض ” الجناح S”، الصنوبر البحري، الجزائر.

وحسب بيان المجمع، سيكون هذا الحدث الاقتصادي الكبير والمميز والذي بصفته يعتبر المعرض الأساسي للاقتصاد الوطني، سيشهد مشاركة أهم الشركات الوطنية بما في ذلك مجمع اتصالات الجزائر GROUPE TELECOM ALGERIA.

وطوال مدة هذا الحدث، سيسعد مجمع اتصالات الجزائر GROUPE TELECOM ALGERIA والشركات التابعة له بتقديم مختلف العروض والخدمات عبر الفضاء المخصص له.

وذلك من خلال هذه المشاركة، يؤكد مجمع اتصالات الجزائر والشركات الفرعية التابعة له، دعمها لمبادرات التعاون وتعزيز الإنتاج الجزائري بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

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