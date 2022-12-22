اتصالات الجزائر تشارك في معرض الانتاج الوطني

تشارك اتصالات الجزائر في الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الوطني، على مستوى الجناح المركزي بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للاتصالات الجزائر، تمتد فعاليات المعرض، من 13 إلى 24 ديسمبر 2022 تحت شعار “نحو تحقيق نكو اقتصادي قوي متفتح”.

وستتيح اتصالات الجزائر لزوار المعرض فرصة اكتشاف خدمتها الجديدة للفيديوهات حسب الطلب “دزاير بلاي” بمحتوى جزائري 100 بالمائة.

ويأتي ذلك، من أجل تعزيز وتشجيع المحتوى الرقمي الجزائري مع تسليط الضوء على التراث الثقافي الوطني.

ويتسنى لزوار المعرض مشاهدة مختلف الأفلام والوثائقيات التي سيتم عرضها عبر فضاء مخصص لهذا الغرض.

كما يمكن للجمهور خوض تجربة فريدة من خلال زيارة وكالتها الإفتراضية باستعمال خوذة الواقع الإفتراضي للواقع المعزز.

بالإضافة سيكتشف زوار المعرض العروض الترويجية لمنتجاتهم وخدماتهم. على غرار المنصة التعليمية الرقمية دروسكم للدعم المدرسي.

ويمكن اقتناء هذه المنصة، لدى اتصالات الجزائر، إلى جانب أجهزة المودم وأجهزة التوجيه ومكررات الإشارة.

هذا وسيتم تخصيص فضاء تجاري للبيع بعين المكان حيث سيتكفل الأعوان التجاريون بالرد على استفسارات زوار المعرض.

وتؤكد اتصالات الجزائر، من خلال مشاركتها في هذا الحدث الاقتصادي الوطني مرة أخرى، التزامها بتطوير قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنمية الاقتصاد الوطني.