اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال رأس السنة الهجرية الجديدة

أعلنت اتصالات الجزائر أن وكالاتها التجارية ستضمن المداومة خلال الفاتح محرم الموافق ليوم غد الأربعاء. بغرض ضمان استمرارية الخدمات.

في هذا الصدد، وفيما يخص ولايات شمال البلاد، ساعات العمل المعتمدة ستكون من الساعة 10.00 صباحا إلى 15.00 مساء. الوكالات التجارية المعنية هي:

على مستوى الجزائر العاصمة: المحمدية، دار البيضاء، برج البحري، عيسات إيدير. عين النعجة، بئر توتة، الرستمية، باب الوادي، أولاد فايت.

على مستوى الولايات الأخرى: الوكالات التجارية لمقرات الولايات.

فيما يخص ولايات الجنوب، سيتم ضمان المداومة في الوكالات التجارية لمقرات الولايات، من 07.00 صباحا إلى 12.00 زوالا.

تجدد اتصالات الجزائر التزامها من خلال هذا التنظيم بضمان راحة زبائنها. وتتقدم بهذه المناسبة الجليلة للمسلمين قاطبة وللشعب الجزائري خصوصا بخالص تمنياتها بموفور الصحة والسعادة والازدهار.