اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها أيام العيد

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم السبت، أنها ستضمن المداومة على مستوى وكالاتها التجارية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان للمؤسسة، أنه بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن، سيتم ضمان المداومة من الساعة 10:00 إلى الساعة 15:00.

مضيفا أن الوكالات التجارية المعنية على مستوى الجزائر العاصمة هي باش جراح، برج البحري، دار البيضاء، بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، زرالدة، بن عكنون وأولاد فايت.

أما فيما يخص الولايات الأخرى، فسيتم ضمان المداومة على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجد بمقر المدينة.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن، سيتم ضمان المداومة من الساعة 08:00 إلى الساعة 12:00. على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر الولاية.