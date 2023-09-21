اتصالات الجزائر تطرح منصة “معلم” للدعم المدرسي وبرامج أخرى مفيدة

أعلنت اتصالات الجزائر عن طرح منصة “معلم” للدعم المدرسي التي تعتمد على مبدأ التعلم من الأخطاء. وهي عبارة عن خدمة تسمح بالاستفادة من دروس وتمارين وفيديوهات عبر الأنترنت في مختلف المواد للطورين. المتوسط والثانوي، وفقا لبرنامج التربوية الوطنية.

كما تتعلق البرامج بباقات “معلم” للدعم المدرسي عبر الانترنت، برنامج “J’Mévalue” لإجراء تقييم مستمر طوال العام الدراسي. برنامج “J’MChallenge” لاكتساب معارف جديدة و تطوير المهارات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاشتراك في باقات “معلم” و برامج”J’Mévalue” و “J’MChallenge” عبر التقرب من الوكالات التجارية.

كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الباقات وصيغ الاشتراك عبر الموقعنا الإلكتروني.

الاشتراك في خدمة ” مُعلِم ” متوفر على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

كما يمكن الولوج إلى منصة ” مُعلِم ” عبر الرابط التالي: https://www.moalim-dz.net.

كما يقدم عرض MOALIM أيضًا خدمات أخرى مفيدة، J’MChallenge و J’Mévalue:

J’MChallenge

J’MChallenge هو برنامج يقدم للتلاميذ سلسلة من الأنشطة الثقافية المثرية التي تمكنهم من اكتساب معرفة جديدة وتطوير مهاراتهم.

كما يقدم برنامج J’MChallenge مشاريع واختبارات في 6 مجالات:

– مراجعة Moalim على مدى 1 فصل دراسي.

– الثقافة (التراث).

– القراءة (كتب باللغة العربية والفرنسية).

– مشروع التكنولوجي.

– مشروع الإعلامي للتقارير.

– لعبة الشطرنج.

J’Mévalue

J’Mévalue هو برنامج آخر مفيد يقدمه “MOALIM” والذي يرافق التلاميذ لإجراء تقييم مستمر طوال العام الدراسي، مما يتيح لهم:

– مراجعة المواد الأساسية الضرورية للبدء في العام الدراسي الجديد بقوة.

– تقييم أنفسهم في أي وقت، في كل درس، واكتشاف نقاط الضعف بسرعة ومعالجتها.

– الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل والبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.