اتصالات الجزائر تطلق التطبيق المحمول الجديد « E-Paiement espace client »

أعلمت اتصالات الجزائر، زبائنها، عن إطلاق التطبيق المحمول الجديد “E-Paiement espace client”، للدفع الالكتروني عبر فضاء الزبون، لتعزيز خدمة التعبة وتسديد الفواتير.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه بفضل هذا التطبيق الجديد المتاح باللغتين العربية و الفرنسية، يمكن للزبون تعبئة حساباته IDOOM ADSL، IDOOM FIBRE و IDOOM 4G LTE.

كما يمكن للزبائن تسديد فواتيره الهاتفية IDOOM FIXE في أي وقت وبكل أمان.

وأشارت أنه للقيام بعملية التسديد، يجب تحميل التطبيق “E-Paiement espace client”، عبر متجر التطبيقات Google Play Store، والاستفادة من المزايا المتعددة.

وأكدت اتصالات الجزائر، حرصها على تحسين علاقاتها مع زبائنها، والاستماع لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.