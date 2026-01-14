اتصالات الجزائر تطلق باقات متطورة لتعزيز الأمن السيبراني

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن إطلاق باقات جديدة ومبتكرة في مجال الأمن السيبراني، موجّهة خصيصًا لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.

وتهدف هذه العروض إلى دعم المؤسسات في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، من خلال توفير حلول تقنية متخصصة تجمع بين الخبرة الميدانية. والأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن حماية البيانات الحساسة. وتأمين البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية النشاط في بيئة رقمية آمنة.

وتشمل خدمات الأمن السيبراني التي تقترحها اتصالات الجزائر أربع باقات أساسية مصممة حسب احتياجات المؤسسات.

وتتمثل الباقات في باقة تدقيق الأمن السيبراني لأنظمة المعلومات. باقة الفريق الأحمر (Red Teaming) لاختبار جاهزية الأنظمة. و باقة تدقيق الأمن السيبراني للصناعات، إضافة إلى باقة تحليل البرمجيات الخبيثة.

وتعتمد هذه الحلول على مقاربة وقائية واستباقية، تمكّن المؤسسات من الكشف المبكر عن الثغرات الأمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر الإلكترونية المحتملة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية اتصالات الجزائر الرامية إلى تنويع خدماتها الرقمية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني ودعم الجهود الوطنية لحماية الفضاء الرقمي.