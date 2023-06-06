اتصالات الجزائر تطلق خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly

أطلقت اتصالات الجزائر خدمة التعبئة الاحتياطية IDOOMLY وهي عبارة عن خدمة تسمح للزبائن الخواص ADSL أو Fibre. بإعادة تفعيل حساب الأنترنت لمدة 96 ساعة إضافية. وذلك في حالة انقضاء صلاحية اشتراكهم في ساعة متأخرة من الليل أو خلال عطل نهاية الأسبوع أو الأعياد.

لتفعيل الخدمة كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية :

المرحلة 1 : الاتصال بالرقم 1500

المرحلة 2 : اختيار اللغة

وفي المرحلة 3 يتم اختيار خدمة أنترنت ADSL / Fibre

أما في المرحلة 4 فيتم إدخال رقم الهاتف الثابت (مرتين للتأكيد)

المرحلة 5 : الضغط على (2) لاختيار خدمة التعبئة الاحتياطية IDOOMLY

للاستفادة من هذه الخدمة، يجب أن يملك الزبون اشتراك إنترنت انقضت صلاحيته منذ أقل من 24 ساعة.

تتم عملية التعبئة في أي وقت وبكل أمان.

للإشارة، يمكن تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية « IDOOMLY » عبر التطبيق المحمول « My Idoom ». وكذا عبر فضاء الزبون لاتصالات الجزائر.

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