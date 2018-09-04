عاجل

اتصالات الجزائر تطلق خدمة تعبئة حساب الأنترنت عن طريق الهاتف النقال

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
اتصالات الجزائر تطلق خدمة تعبئة حساب الأنترنت عن طريق الهاتف النقال
بقلم شهرزاد مزياني

أطلقت اتصالات الجزائر، خدمة جديدة لزبائنها ، خاصة بتعبئة حساب الأنترنت عن طريق الهاتف النقال.

و تكون تعبئة الحساب حسب بيان للشركة ، بتشكيل الرقم 1500 على الهاتف المحمول،و من أي متعامل هاتف نقال .

و بالإضافة إلى تعبئة حساب ADSL، تسمح هذه الخدمة للزبائن بتعبئة حسابهم 4G LTE الثابت.

وأضاف البيان ، أنه بتشكيل الرقم 1500 من أي هاتف محمول، يمكن للزبائن تعبئة حساب الانترنت ADSL و 4G.

و  يضيف المصدر ،أن اتصالات الجزائر تسهر من خلال إثراء هذه الخدمة، على تعزيز إستراتيجيتها المتمثلة في التقرب من زبائنها، وتسهيل عملية تعبئة حساب الانترنت ADSL و 4G LTE.

بالإضافة إلى تنويع أساليب التعبئة ، بإمكان مشتركي الجيل الرابع 4G LTE أيضًا الإطلاع على رصيدهم عبر فضاء الزبون لاتصالات الجزائر.

 


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital