اتصالات الجزائر تطلق عرضاً جديداً

أعلنت “اتصالات الجزائر” عن إضافة مناطق جديدة مؤهلة للألياف البصرية على الموقع بتدفقات تصل حتى 1 جيغا.

وأشارت “اتصالات الجزائر” إلى أن الرابط للاطلاع واكتشاف أهلية خط الألياف البصرية (الفيبر) على هذا الرابط: https://www.algerietelecom.dz/ar/page/migration-p232

وتابعت اتصالات الجزائر “إذا كنت مؤهلاً.. خيّر الـ Débit لي يوالمك و اشترك في Idoom Fibre”.

مضيفة أن هذا الرابط لا يخص الزبائن المشتركين حاليا في Idoom Fibre و لا يتضمن بياناتهم.