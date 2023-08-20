اتصالات الجزائر تطلق عرضا إستثنائيا بـ1000 دج فقط!

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن إطلاق عرض ترويجي جديد، وبـمبلغ 1000 دج فقط.

وجاء في بيان للمؤسسة: “تمتعوا بالمزايا الاستثنائية لـ Idoom Fibre بـ1000 دج سنستفيد من جهاز مودم الألياف البصرية، ودون دفع مصاريف الربط.

بالإضافة إلى شهر أنترنت مجاني بتدفق جد عالي لـ 200 ميغا أو 300 ميغا.

ودعت المؤسسة الراغبين في الإستفادة من هذه الخدمة، إلى اكتتاب الاشتراك في الخدمة مع اختيار أحد التدفقات المتوفرة بداية من 15 ميغا وأكثر للاستفادة من هذا العرض الاستثنائي.