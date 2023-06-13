اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا جديدا

أطلق مجمع اتصالات الجزائر، عرضا ترويجيا جديدا لزبنائه بمناسبة اقتراب فصل الصيف.

وأوضحت اتصالات الجزائر، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنه عند تعبئة اشتراك Idoom 4G بـ 3500 دج من خلال الدفع الإلكتروني، سيستفيد الزبون من 1350 جيغا بدلا من 450 جيغا المعتادة.

أما عند القيام بنفس التعبئة عبر بطاقات أو تذاكر التعبئة، سيتفيد الزبون من 900 جيغا بدلا من 450 جيغا المعتادة، صالحة لـ 3 أشهر. يضيف البيان.

وللاطلاع على شروط و تفاصيل الاستفادة من العرض يمكنكم زيارة موقع اتصالات الجزائر.

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