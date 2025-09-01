اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا جديدا

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الاثنين، عن عرض ترويجي جديد خاص بمشتركي “ايدوم فيبر” Idoom Fibre .

ودعت اتصالات الجزائر الزبائن إلى رفع تدفق الإنترنت في المنزل، ليتمكن من ربح تخفيضات استثنائية تصل حتى 86 بالمائة على سعر مودم الألياف البصرية .

وبدلا من دفع 14200 دينار، يمكن رفع الـ Débit و ادخال مودم جديد بسعر مخفض .

للاشارة، العرض صالح لمدة 30 يوم إبتداء من اليوم 01 سبتمبر 2025

المزيد من التفاصيل على موقعنا الإلكتروني :

https://www.algerietelecom.dz/…/augmentez-votre-debit…