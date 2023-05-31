اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا جديدا

أصدرت مؤسسة اتصالات الجزائر اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، أعلنت فيه عن إطلاق عرض ترويجي عن تعبئات الجيل الرابع يسمح بمضاعفة أحجام الانترنت, وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس.

وجاء في البيان أن “اتصالات الجزائر تعلم زبائنها الكرام بإطلاق عرضها الترويجي على تعبئات الجيل الرابع (G LTE4)، وذلك اعتبارا من ال01 يونيو 2023”.

وفي هذا الصدد, أكد هذا المتعامل أن “زبائن / Idoom 4G /عند قيامهم بتعبئة اشتراكهم عبر الدفع الإلكتروني بقيمة 1500 دج, 2500 دج أو 3500 دج يستفيدون من ثلاثة أضعاف حجم الأنترنت المعبأ”.

وأضاف المصدر أن ” كل اقتناء لبطاقة أو تذكرة تعبئة /خارج عملية الدفع الإلكتروني/ من فئة 1500 دج, 2500 دج أو 3500 دج تمكن الزبون من الحصول على ضعف حجم الأنترنت المعبأ”, مشيرا إلى أن “هذا العرض الترويجي جاء لتلبية طلبات الزبائن لاسيما مع اقتراب حلول فصل الصيف وموسم الحج إلى البقاع المقدسة (حج 2023)”.

وللاستفادة من معلومات إضافية –حسب البيان– دعت المؤسسة زبائنها لزيارة موقعها الإلكتروني www.algerietelecom.dz.