اتصالات الجزائر تطلق عرضا ترويجيا مغريا هذا رمضان

دعت اتصالات الجزائر زبائنها إلى المسارعة برفع الاشتراكات إلى تدفق أعلى خلال الفترة من 1 إلى 9 رمضان. مع الاستفادة من 30 يوم أنترنتBonus مهداة.

بعدها و ابتداء من اليوم العاشر من شهر رمضان، الـ Bonus الذي يمكن منحه سيتناقص بشكل يومي. (29 ، 28، 27… يوم أنترنت مهداة)، حسب اليوم الذي تم فيه رفع التدفق وذلك إلى غاية آخر يوم من شهر رمضان.

وأوضحت إتصالات الجزائر “إذا قمتم برفع سرعة الأنترنت خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 09 رمضان. فستتحصلون على 30 يوم أنترنت مهداة”.

أما إذا قمتم برفع سرعة الأنترنت في اليوم العاشر، فإنكم ستتحصلون على 29 يوم أنترنت مهداة.

بعد ذلك، تتناقص قيمة الـ bonus (عدد أيام الأنترنت المهداة) يوميا مع مرور أيام رمضان. وذلك وفقا للتاريخ الذي قمتم فيه برفع سرعة الأنترنت، كما هو موضح في الجدول الآتي :