اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا وهذه مزاياه

أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر، عرضا جديدا تحت اسم “محترف” “MOOHTARIF”، موجه للأطباء، المحامين، الحرفيين، وأصحاب المهن الحرة أو المؤسسات الصغيرة جدا.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية فايسبوك، أن هذا العرض هو الحل المثالي لتطوير مشاريع، وتحسين المعاملات التجارية والرقمية.

وبخصوص مزايا هذا العرض، فإنه عند الاشتراك لمدة 3 أشهر أو أكثر، يستفيد المشترك من مجانية التركيب، واشتراك الألياف البصرية بسرعات تصل إلى 1.2 جيغا (حسب الأهلية). بالإضافة إلى الغستفادة من 30% سرعة رفع إضافية من سرعة التحميل لزبائن FTTH بسرعات 30 ميغا فما فوق.

كما وضعت اتصالات الجزائر موقعها الإلكتروني تحت تصرف زبائنها للمزيد من التفاصيل وهذا عبر الولوج إلى الرابط التالي:

:https://www.algerietelecom.dz/…/pack-moohtarif-prod86

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