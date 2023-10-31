اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا !

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد “MOOHTARIF” المصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وأصحاب المهن الحرة.

ويتضمن، هذا العرض الجديد “MOOHTARIF” عدة صيغ تتماشى تماما مع احتياجاتكم المهنية، بغض النظر عن مجال النشاط.

وبفضل العرض الجديد “MOOHTARIF”، يمكن الاستفادة من مزايا استثنائية، خط أنترنت غير محدود بتدفق عالي جدا يصل إلى غاية 300 ميغا. الهاتف الثابت غير المحدود بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى.

وللاستفادة من هذا العرض الجديد، يمكن تقديم طلب الكتروني بالضغط على الرابط التالي طلب الكتروني. أو التقرب من وكالتكم التجارية.