اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا

أطلقت اتصالات الجزائر، عرضا جديدا للزبائن، حيث بات بالامكان دفع مستحقات الفواتير الهاتفية وإعادة التعبئة عن طريق الدفع الإلكتروني.

كما أشارت اتصالات الجزائر إلى أن بالدفع الإلكتروني سيتحصل الزبون، على مكافأة. تتمثل في أيام أنترنت إضافية أو أحجام انترنيت g4 إضافية. وتكون المكافأة أكبر كلما كانت التعبئة قبل الموعد.

طلب خط FTTH عبر تحديد الموقع الجغرافي

وأعلنت اتصالات الجزائر أنه يمكن الآن تقديم طلب الاشتراك في عرض “Idoom Fibre” عبر تحديد الموقع الجغرافي لمقر إقامتهم.

وفي هذا الصدد، افاد بيان اتصالات الجزائر، أنه يتسنى للزبون التحقق من أهليته للاستفادة من عرض “Idoom Fibre”. وتقديم طلبه ببضعة نقرات وذلك عن طريق تحديد الموقع الجغرافي لمقر سكناه.

وللقيام بذلك، ما على الزبون سوى الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة : www.algerietelecom.dz. والضغط على “طلب خط FTTH” أو الدخول إلى الرابط التالي : https://demandeftth.at.dz

كما يندرج هذا المسعى في إطار المجهودات التي تبذلها المؤسسة والرامية إلى تسهيل حياة المواطنين. وتمكينهم من الاستفادة من أفضل الخدمات.

مودم و15 يوم أنترنت مجاني

كما يمنح المجمع لزبائنها، فرصة استثنائية للحصول على مودم الألياف بصرية و 15 يوم أنترنت مجاني بـ 0 دج وحتى بدون دفع مصاريف الربط.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، ما على الراغبين في الحصول على هذه الهدايا، إلا اكتتاب الاشتراك في خدمة Idoom Fibre.