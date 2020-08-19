اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد الموجه للشباب المقاول

أطلقت اتصالات الجزائر “باقة الشباب المقاول” بأسعار جد مغرية.

الباقة أطلقت خصيصا للمؤسسات الممولة في إطار أجهزة أونساج، كناك و أونجام.

وتتضمن الباقة خط أنترنت بتدفق جد عالي وخط هاتف ثابت مع مكالمات هاتفية مجانية وغير محدودة وتخفيضات على خدمات استضافة وتصميم المواقع الالكترونية وكذا إمكانية الحصول على عنوان بروتوكول أنترنت ثابت.

وتتلخص العروض الجديدة لهذه الباقة بسعر 2000 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 5 ميغا وتخفيض 20 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت.

بالإضافة إلى 20 إعلانا شهريا في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.

وبسعر 3990 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 10 ميغا وتخفيض 30 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت.

بالإضافة إلى 40 إعلانا شهريا في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.

أما بسعر 11990 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 100 ميغا وتخفيض 50 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت.

بالإضافة إلى 100 إعلان شهري في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.