اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد للجيل الرابع “4G”

تطلق اتصالات الجزائر، عرضها الجديد “Idoom 4G LTE DATA + VoLTE”، والذي يسمح للزبائن الخواص الجدد، في خدمة الجيل الرابع، بالاستفادة من عرض جديد.

وحسب بيان لإتصالات الجزائر، اليوم الإثنين، يتمثل العرض الجديد، في الإستفادة من30 جيغا حجم أنترنت، ومكالمات مجانية

غير محدودة، نحو الهاتف الثابت وخدمة “Volte”، وجهاز “مودم” مهدى، الكل صالح لمدة 30 يوما بسعر 4500 دج فقط.

بالإضافة إلى استفادة الزبون من اتصال بالأنترنت بتدفق مخفض يصل إلى 512 كيلوبيت، بعد استهلاك الحجم الأولي.

وللاستفادة من هذا العرض-يضيف البيان- على المهتمين بالعرض، التقرب من وكالتهم التجارية، والاشتراك في خدمة إيدوم الجيل الرابع “Idoom 4G”.

وتؤكد اتصالات الجزائر، من خلال هذا العرض، التزامها بخدمة زبائنها، والاستجابة لتطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم، فيما يتعلق بأحجام الأنترنت وسرعة التدفق.