اتصالات الجزائر تطلق عرض “خيالي” للاستفادة من أنترنت عالي التدفق

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عرض ترويجي لباقة “FTTH” للاستفادة من اتصال أنترنت عالي التدفق لفائدة زبائنها الخواص. المؤهلين للاستفادة من تقنية الألياف البصرية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن “خلال هذا العرض الترويجي، سيتمكن الزبائن الذين يشتركون في عرض “Idoom Fibre” بسرعة 15 ميغابايت في الثانية أو أكثر. من الاستفادة من اتصال أنترنت عالي التدفق بسعر استثنائي يقدر بـ300 دج فقط”.

وتتضمن الباقة “جهاز مودم الألياف البصرية wifi 6 (في حدود الكمية المتاحة). بالإضافة كذلك إلى شهر أنترنت بسرعة 300 ميغابايت في الثانية، بما في ذلك رسوم التركيب.

وأشار إلى أن هذا العرض “صالح لمدة شهر واحد ويهدف إلى تشجيع تعميم تقنية الألياف البصرية عبر كامل ربوع الوطن. مما يضمن توفير اتصال أنترنت سريع وموثوق لجميع الأسر الجزائرية”.

ودعت اتصالات الجزائر إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (www.algerietelecom.dz).