اتصالات الجزائر تطلق عرض Idoom Fibre بـ0 دج!

أطلقت اتصالات الجزائر “Idoom Days”، من خلال عرضها الترويجي الجديد الذي يسمح للزبائن باقتناء باقة Idoom Fibre بـ0 دج، بالنسبة لتدفق 15 ميغا أو أكثر، وهذا اعتبارا من يوم الخميس 16 فيفري 2023.

وأوضحت اتصالات الجزائر، عبر بيان لها، أن هذا العرض الترويجي الجديد Idoom Fibre موجه خصيصا للزبائن الجدد المؤهلين للاستفادة من تكنولوجيا FTTH. وكذا للزبائن الذين ينتقلون من عرض Idoom ADSL إلى Idoom fibre.

ويتسنى للزبائن الجدد Idoom Fibre اكتتاب الاشتراك في تدفقات : 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا و 300 ميغا بـ 0 دج.

حيث يستفيدون من جهاز مودم الألياف البصرية، مصاريف التركيب بالإضافة إلى “15 يوم” أنترنت مهداة.

ويمكن للزبائن المؤهلين، التقرب من الوكالات التجارية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني خلال أيام Idoom Days. وذلك للاستفادة من هذا العرض الترويجي الرائع الذي يمتد على مدار 30 يوما.

وتواصل اتصالات الجزائر عبر إطلاقها لهذا العرض الترويجي، التزامها بالتقرب أكثر من زبائنها من خلال تمكينهم من التمتع بالأنترنت العالي جدا.

ودعت اتصالات الجزائر، زبائنها،لزيارة موقعنا الإلكتروني، www.at.dz، للحصول على معلومات أكثر.