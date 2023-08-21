اتصالات الجزائر تطلق عروضا جديدة مُغرية للمؤسسات والمحترفين

أعلنت اتصالات الجزائر، عن إطلاق عروض جديدة موجهة للمؤسسات والمحترفين، ابتداء من اليوم الأحد.

وحسب بيان للمؤسسة، سيتسنى للزبائن المحترفين الراغبين في الاستفادة من عروض “محترف” و “Idoom Pro” الاستمتاع بمزايا الأنترنت التي تتماشى ونشاطاتهم.

وبالنسبة للزبائن المشتركين في Idoom ADSL و Fibre للعرض “Pro”، فقد أصبح بإمكانهم الآن “الاستفادة من تدفق ابتداء من 15 ميغا بسعر 8000 دج فقط”.

أما عرض 20 ميغا فقد أصبح بسعر10.000 دج عوضا عن 22.000 دج. في حين أن عرض 50 ميغا مقترح بسعر 12.000 دج، كما أن عرض 100 ميغا أصبح متوفرا بسعر 15.000 دج بدلا من 000. 65 دج.

وفيما يخص عرض “محترف”، فيستفيد الزبائن من “تدفق ابتداء من 15 ميغا بسعر 2500 دج. فضلا عن تخفيضات جد مغرية بالنسبة للتدفقات الأخرى”.

كما “أصبح التدفق يصل إلى 300 ميغا بسعر استثنائي يقدر بـ 4500 دج. فضلا عن استفادة الزبائن من مكالمات غير محدودة نحو شبكات اتصالات الجزائر”.

كما تقترح اتصالات الجزائر على المؤسسات والمحترفين المشتركين في عرض 20 ميغا فما فوق، عدة تخفيضات على أسعار أجهزة DLink وTenda إلى جانب خدمة +Shirudo+ التي تقترح دورات تكوينية عبر الأنترنت في مجال الأمن السيبراني وخدمة الفوترة الموجهة للمؤسسات +فاتورة+”.

وأشارت إتصالات الجزائر إلى أنها “تسعى جاهدة من خلال هذه العروض الجديدة. إلى الاستجابة لتطلعات زبائنها المحترفين على أكمل وجه ومرافقتهم في إنجاح مشاريعهم وتحقيق تحولهم الرقمي”.