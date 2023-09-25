اتصالات الجزائر تطلق متجرها الإلكتروني

تدشن اتصالات الجزائر عهدا جديدا من خلال ولوجها عالم التجارة الإلكترونية عبر إطلاق متجرها الإلكتروني “Idoom Market”. المبتكر والمتاح ابتداء من اليوم الاثنين عبر الموقع: idoomarket-at.dz.

ويقترح هذا المتجر على زبائنه تشكيلة متنوعة، تضم ما يربو على 100 منتج ومحل. موزعة على عدة فئات على غرار الهواتف، الإعلام الآلي، الحلول المهنية، التعلم عبر الأنترنت وغيرها.

وأشارت اتصالات الجزائر، أن متجرها الإلكتروني متوفر باللغتين العربية والفرنسية، وذلك لخدمة زبائنها على أفضل وجه. وتسهيل استخدام المتجر للجميع. علاوة على ذلك. تتم عملية الدفع عبر الأنترنت لتوفير راحة أكثر لزبائنها دون عناء التنقل إلى وكالاته التجارية.

ويتم التكفل بعملية التوصيل إلى 58 ولاية من طرف شريكه EMS Champion Poste Algérie. هذا يعني أن زبائنها بإمكانهم استلام طلبياتهم مباشرة في منازلهم، مما يتيح لهم إجراء عمليات الشراء عبر الأنترنت بكل أريحية.

وتعتز اتصالات الجزائر بتوفير منصة تجارة إلكترونية موثوقة وآمنة لفائدة المواطنين، مفتتحة بذلك آفاقا جديدة في عالم التجارة الإلكترونية بالجزائر.