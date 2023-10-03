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اتصالات الجزائر تطلق “متجر إلكتروني”

بقلم أسماء.ع
اتصالات الجزائر تطلق “متجر إلكتروني”
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أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة وخدمة جديدة، تحت اسم “Idoom market”.

كما ستسهل هذه الخدمة، اقتناء المنتوجات بكل أريحية ودون عناء التنقل. حيث يحتوي المتجر الإلكتروني، لاتصالات الجزائر على مختلف المنتوجات، الأكسسوارات والحلول البرمجية لي توفرها المؤسسة.

ويمكن اقتناء هذه المنتوجات، من خلال الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية أو بطاقات cib.  ومن ثم الحصول عليها من خلال خدمة توصيل موثوقة وشاملة لكل ولايات الوطن.

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