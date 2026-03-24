اتصالات الجزائر تطلق مجموعة تفاعلية على فيسبوك للتقرب من الزبائن

بقلم خالد زوبيري
أعلنت “اتصالات الجزائر” عن إطلاق مجموعة جديدة مخصصة لخدمة الزبائن عبر منصة فيسبوك، وذلك في إطار سعيها لتوفير خدمة أقرب وأكثر تفاعلًا مع احتياجات المستخدمين.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المجموعة تمثل فضاءً تفاعليًا يواكب تطلعات الزبائن، حيث تتيح لهم إمكانية طرح مختلف انشغالاتهم واستفساراتهم بكل سهولة، مع مرافقتهم نحو تجربة رقمية أكثر سلاسة.

ودعت اتصالات الجزائر زبائنها إلى الانضمام إلى هذه المجموعة والبقاء على تواصل دائم مع فرقها، عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/groups/algerietelecom.service.client

