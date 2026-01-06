اتصالات الجزائر تطلق مودم جديد

كشفت اتصالات الجزائر عن جديدها و المتمثل في الجيل الجديد من الأنترنت مع مودم XGS-Pon. والذي يتميز بسرعة أقوى واستقرار أعلى و تجربة Idoom fibre بلا حدود و بأحدث التقنيات لتلبية أقصى الاحتياجات الرقمية.

وحسب منشور اتصالات الجزائر، فإن مع المودم الجديد يمكن الاستمتاع بتجربة أنترنت متكاملة. وجودة فائقة في مشاهدة المحتويات، سلاسة وأداء قوي لعشاق الـ Gaming. وتحميل سريع للملفات كبيرة الحجم، وعمل عن بعد بكل راحة، واستعمال فعّال للخدمات السحابية.

ويمكن اقتناء الجيل الجديد من المودم بسعر 14.200 دج على مستوى وكالات اتصالات الجزائر التجارية.

