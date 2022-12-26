اتصالات الجزائر تعرض تعبئات الجيل الرابع بأسعار مغرية

قدمت اتصالات الجزائر لزبائنها تعبئات الجيل الرابع بأسعار مغرية. تحت مسمى Le plein de Gigas مع عرض Idoom 4G الجديد لاتصالات الجزائر.

ويستفيد الزبائن من تعبئات رائعة ومغرية كما يلي:

▪ 150 جيغا بـ 1500 دج ، صالحة لمدة شهر.

▪ 300 جيغا بـ 2500 دج ، صالحة لمدة شهرين.

كما يستفيد الزبائن من 450 جيغا بـ 3500 دج ، صالحة لمدة 3 أشهر

▪ 1024 جيغابـ 6500 دج، صالحة لمدة 6 أشهر

كما دعت اتصالات الجزائر إلى الاستفادة من اتصال عالي التدفق بشبكة الأنترنت 4G وخدمة الهاتف الثابت. بفضل العرض الجديد Idoom 4G LTE لاتصالات الجزائر.

وقالت اتصالات الجزائر “اكتتبوا عرض Idoom 4G LTE بسعر 4500 دج فقط مع جهاز مودم 4G LTE مهدى. مع 150 جيغا حجم أنترنت مهدى، صالح لمدة 30 يوما. مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي، الوطني ونحو شبكة Idoom 4G Volte.

تعبئات جديدة بأحجام أكبر تتماشى واحتياجاتكم:

1 تيرا لكم ولعائلتكم

150 جيغا بسعر 1500 دج فقط

تعبئات الأنترنت Pass ابتداء من 100 دج وصلاحيات تصل إلى غاية 06 أشهر.

وبعد استهلاك حجم الأنترنت المعبأ ؟

تستفيدون من نفاذ غير محدود لشبكة الأنترنت و/أو لصفحات التواصل الاجتماعي*

لديكم جهاز مودم وتريدون إعادة تفعيله ؟

باقة عرض Sim Only موجه لكم بسعر 200 دج، تتحصلون على شريحة Idoom 4G LTE. 10 جيغا حجم أنترنت صالح لمدة 10 أيام.

كما يستفيد الزبائن مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4G Volte

ماهي مدة الالتزام ؟

تقدر مدة الالتزام بـ 12 شهر، خلال هذه الفترة يبقى جهاز المودم IDOOM 4GLTE ملكية اتصالات الجزائر.

ما هي الشروط ؟

في حالة عدم إعادة التعبئة خلال 6 أشهر متتالية، اشتراككم IDOOM 4GLTE يتم إلغائه. وإذا حدث هذا خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا يتم استرجاع جهاز المودم.