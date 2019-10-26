اتصالات الجزائر تعلم زبائنها بتذبذب شبكة الأنترنت من اليوم وإلى غاية 1 نوفمبر

تعلم شركة اتصالات الجزائر، زبائنها، بشروعها في عمليةصيانة الشبكة الخاصة بتحويل التدفق الدولي، مما قد يتسبب في تذبذبات في شبكة الأنترنت خلال الليل.

وجاء في بيان للشركة: “تعلم شركة اتصالات الجزائر زبائنها الكرام أن عملية صيانة الشبكة الخاصة بتحويل التدفق الدولي، قد برمجت ما بين فترة اليوم إلى غاية الفاتح من نوفمبر”.

وأضاف البيان: “العملية قد تتسبب في بعض التذبذبات أثناء الليل”.

وأكدت الشركة، أن الطاقم الفني سيبذل كل مجهوداته لكي يضمن استمرارية الخدمة، وأن الروابط الخاصة غير معنية بهذه الصيانة.

وتشكر اتصالات الجزائر زبائنها وتؤكد على أنها تسعى دائما أن تكون عند تطلعاتهم، حيث يظل إرضاء الزبون محور انشغالات المؤسسة.