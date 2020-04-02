اتصالات الجزائر تعلن استفادة زبائنها من تسبيق 96 ساعة أنترنت

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، استفادة الزبائن المشتركين في خدمة Idoom ADSL و Idoom Fibre عبر كامل التراب الوطني من تسبيق 96 ساعة أنترنت، عوض 36 ساعة.

وحسب ما نشرته، اتصالات الجزائر، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، يأتي هذا في إطار خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly.

وأوضحت اتصالات الجزائر أنه لتفعيل الخدمة، كل ما على الزبائن فعله، هو الاتصال بالرقم 1500، اختياراللغة، اختيار خدمة أنترنت ADSL / Fibre، ادخال رقم الهاتف الثابت مرتين للتأكيد، ثم الضغط على 2 لاختيار خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly.