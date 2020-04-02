اتصالات الجزائر تعلن استفادة زبائنها من تسبيق 96 ساعة أنترنت

الوطني
  • -
  • 0
اتصالات الجزائر تعلن استفادة زبائنها من تسبيق 96 ساعة أنترنت
بقلم نسرين محفوف

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، استفادة الزبائن المشتركين في خدمة Idoom ADSL  و Idoom Fibre عبر كامل التراب الوطني من تسبيق 96 ساعة أنترنت، عوض 36 ساعة.

وحسب ما نشرته، اتصالات الجزائر، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، يأتي هذا في إطار خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly.

وأوضحت اتصالات الجزائر أنه لتفعيل الخدمة، كل ما على الزبائن فعله، هو الاتصال بالرقم 1500، اختياراللغة، اختيار خدمة أنترنت ADSL / Fibre، ادخال رقم الهاتف الثابت مرتين للتأكيد، ثم الضغط على 2 لاختيار خدمة التعبئة الاحتياطية Idoomly.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=799825

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com