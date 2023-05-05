اتصالات الجزائر تعلن عن تخفيضات مغرية لعرض أنترنت Idoom Fibre

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الجمعة، أن عرض أنترنت Idoom Fibre لـ 100 ميغا أصبح الآن بـ 2999 دج للشهر.

وجاء على الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر “طلع التدفق الآن لـ 100 ميغا بكل سهولة. عبر فضاء الزبون أو الرقم 12 أو عبر التقرب من الوكالة التجارية ! واستمتع بسرعة تدفق استثنائية”.

كما أشارت اتصالات الجزائر أن تدفق 100 ميغا سيمكن الزبائن من الاستمتاع بالفيديوهات، الأفلام و المسلسلات بأعلى جودة. وكذا تحميل الملفات الكبيرة بسهولة وسرعة. واستعمال لأنترنت في مختلف النشاطا بكل أريحية.

بالنسبة للزبائن الجدد المؤهلين للاستفادة من خدمة الألياف البصرية :

10 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية + 01 شهر أنترنت مجاني بسعر اشتراك يقدر بـ 4500 دج

15 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عند الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 1999 دج

20 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عند الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2599 دج

50 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2799 دج

100 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2999 دج

200 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 3599 دج

300 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 3999 دج

بالنسبة لزبائنIdoom ADSL المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية :

كما تقترح عليكم اتصالات الجزائر صيغة جديدة للاشتراك في عرض الألياف البصرية على النحو التالي :

10 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية + 01 شهر أنترنت مجاني بسعر اشتراك يقدر بـ 4500 دج ، مع دفع تكاليف الربط

15 ميغا أو أكثر : تتحصلون على مودم الألياف البصرية بـ 0 دج + تكاليف الربط مجانية !

بالنسبة لزبائن Idoom 4G المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية :

كما تقترح عليكم اتصالات الجزائر صيغة استثنائية للاشتراك في عرض الألياف البصرية :

عند الاشتراك في العرض، اختاروا تدفق Idoom Fibre 15 ميغا أو أكثر. أعيدوا جهاز المودم 4G LTE (فعال) واستفيدوا من مودم الألياف البصرية بـ 0 دج + تكاليف الربط مجانية.