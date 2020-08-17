اتصالات الجزائر تعلن عن تخفيضات مهمة بأسعار خدمة الأنترنت “ADSL” و”Fibre”

تعلم اتصالات الجزائر زبائنها، بأن الأسعار الجديدة لخدمة الأنترنت ADSL و Fibre، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 18 أوت 2020.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، أصبح سعر تدفق 8 ميغا بـ 2599 دج للشهر عوض 3599 دج للشهر، وهي نفس التسعيرة المطبقة على عرض 4 ميغا.

كما أن سعر تدفق 20 ميغا أصبح 4999 دج للشهر عوض 7900 دج للشهر، في حين سعر تدفق 100 ميغا أصبح 9999 دج للشهر عوض 24500 دج للشهر.

وتأتي هذه التسعيرة الجديدة، بعد أشهر قليلة من دخول التسعيرة السابقة حيز التطبيق.

وهو ما يؤكد التزام اتصالات الجزائر، بالاستجابة لتطلعات زبائنها على أكمل وجه، والأهم من ذلك السهر على جعل التدفق العالي جدا في متناول الجميع.

ودعت المؤسسة زبائنها، إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12 أو زيارة موقعها الالكتروني.