اتصالات الجزائر تفتح وكالاتها ثاني أيام العيد

تبقى اتصالات الجزائر في خدمة زبائنها من خلال افتتاح وكالاتها التجارية خلال ثاني أيام عيد الفطر.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، سيتم ضمان الدوام من 10.00 سا إلى 15.00 سا بالنسبة للمناطق الشمالية. ومن 08.00 سا إلى 13.00 سا بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن.

وتتمثل الوكالات التجارية المعنية بالدوام في الجزائر العاصمة في كل ممن الرويبة، وبرج البحري، والقبة. والمحمدية، وبن مهيدي، وبئر مراد رايس، وحيدرة، وزرالدة، وعين البنيان، الأبيار، وبن عكنون.

وفيما يخص الولايات الأخرى، سيتم ضمان الدوام على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجد بمقر المدينة.