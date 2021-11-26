اتصالات الجزائر تفتح وكالاتها غدا السبت

في إطار تنظيم النشاط التجاري خلال الانتخابات المحلية المزمع إجراءها يوم غد السبت. تعلم اتصالات الجزائر بأنها ستضمن المداومات من الساعة 09.00 سا إلى 15.00 سا، من أجل ضمان استمرارية خدماتها.

وتتعلق الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت على مستوى الجزائر العاصمة حسين داي، الدار البيضاء، برج البحري عيسات إيدير، بن مهيدي. بئر مراد رايس، بن عكنون، عين البنيان وزرالدة.

بالإضافة الى ذلك، وعلى مستوى الولايات الأخرى، فتتعلق بالوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

كما تجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان رفاهية زبائنها. وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.

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