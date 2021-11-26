اتصالات الجزائر تفتح وكالاتها غدا السبت
في إطار تنظيم النشاط التجاري خلال الانتخابات المحلية المزمع إجراءها يوم غد السبت. تعلم اتصالات الجزائر بأنها ستضمن المداومات من الساعة 09.00 سا إلى 15.00 سا، من أجل ضمان استمرارية خدماتها.
وتتعلق الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت على مستوى الجزائر العاصمة حسين داي، الدار البيضاء، برج البحري عيسات إيدير، بن مهيدي. بئر مراد رايس، بن عكنون، عين البنيان وزرالدة.
بالإضافة الى ذلك، وعلى مستوى الولايات الأخرى، فتتعلق بالوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.
كما تجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان رفاهية زبائنها. وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه.
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اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الأنترنت على 17 ولاية
أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، إن تجارب رفع تدفق الأنترنت بالنسبة للمشتركين في عرض 4 ميغا بت نحو تدفق 10 ميغا بت.وبالنسبة للمشتركين في عرض 10 ميغا بت نحو تدفق 20 ميغا بت.متواصلة إلى أن تشمل جل ولايات الوطن.
وحسب بيان للشركة، وبعد مرور أسبوع من انطلاق العملية، فقد وصل عدد الولايات التي تجرى فيها التجارب حاليا إلى 17 ولاية وهي: الجزائر العاصمة، والبليدة، والشلف، ووهران، وتلمسان، وتيبازة، وعين الدفلى، وتيارت، وتيسمسيلت، وغليزان، وسعيدة، ومعسكر، وعين تيموشنت، وسيدي بلعباس، ومستغانم، المدية والنعامة.
هذا وشرعت إتصالات الجزائر منذ مساء الخميس الماضي، في عملية جديدة من التجارب التقنية. قصد رفع تدفق الأنترنت للمشتركين بخدمة 4 ميغابيت في الثانية إلى 10 ميغابيت في الثانية. ومشتركي 10 ميغابيت في الثانية إلى 20 ميغابيت في الثانية.وكمرحلة أولى، خصت التجارب التقنية للاشتراكات السكنية ‘’IDOOM ADSL’’ و”IDOOM Fibre’’. عبر ولايات الجزائر، والبليدة، والشلف، ووهران، وتلمسان.
واعتمدت إتصالات الجزائر مقاربة تدريجية من أجل التكفل الأمثل بالعوائق الممكنة.التي قد تحول دون استفادة بعض المشتركين من رفع سرعة التدفق، مقارنة بالسرعة المتاحة لهم حاليا.
وتندرج هذه العملية، التي تأتي 3 أشهر بعد رفع سرعة التدفق لفائدة أزيد من مليوني مشترك في شهر مارس من هذه السنة.