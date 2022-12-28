اتصالات الجزائر تفتح وكالاتها في يوم رأس السنة

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، بأن وكالاتها التجارية ستضمن استمرارية خدماتها خلال يوم الأحد المصادف لرأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، سيتم ضمان الدوام يوم الفاتح جانفي 2023، من الساعة 9.00 صباحا إلى 15.00 مساء.

وأشار البيان، إلى أن كل من الوكالات التجارية المتواجدة ببرج البحري، حسين داي، باش جراح، بن مهيدي، عيسات إيدير، حيدرة، سيدي عبد الله، الرستمية وباب الوادي بالجزائر العاصمة معنية بهذا الدوام.

وبخصوص الولايات الأخرى، سيشمل هذا الدوام الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.

هذا وقدمت اتصالات الجزائر تهانيها للجزائريات والجزائريين مع تمنياتها لهم بموفور الصحة والسعادة والازدهار، بمناسبة السنة الجديدة.