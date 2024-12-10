اتصالات الجزائر تفوز بجائزة اختيار الجودة 2024

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن فوزها بجائزة اختيار الجودة 2024 - فئة الماس.

وحسب بيان اتصالات الجزائر، فإن الجائزة تمنحها لجنة التحكيم الأوروبية خلال المؤتمر. الذي نظمته الجمعية الأوروبية للبحث في الجودة (ESQR) في فيينا بتاريخ 9 ديسمبر 2024.

وجاءت هذه الجائزة -حسب البيان ذاته- بعد تقييم دقيق وشامل استند إلى معايير متعددة. من بينها جودة المنتجات والخدمات، التزام فرقها واحترافية العمل، المسؤولية الاجتماعية. الأداء المالي المميز، صورة علامتها التجارية. ورضا المشتركين، الذي يمثل محور كل ما تقوم به الشركة.

ويعتبر التتويج، الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة، وهو شهادة على الجهود المستمرة للابتكار وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات الزبائن.