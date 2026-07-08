اتصالات الجزائر تقترب من استكمال إجراءات الاستحواذ على اتحاد خنشلة

تواصل مؤسسة اتصالات الجزائر الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بنقل ملكية النادي الرياضي اتحاد مدينة خنشلة، تمهيدًا لاستكمال تحويل أسهم النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، التزامها الكامل بمرافقة النادي في هذه المرحلة الجديدة. من خلال توفير الدعم اللازم بما يسهم في تعزيز استقراره وتحقيق طموحات جماهيره.

وجدّدت اتصالات الجزائر عزمها على العمل إلى جانب مختلف الفاعلين من أجل بناء مشروع رياضي طموح، يضمن للنادي الظروف المناسبة لتحقيق نتائج مشرّفة تليق بتاريخه وتطلعات أنصاره.