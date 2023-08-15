اتصالات الجزائر تقدم عرضا ترويجيا مغريا

قدمت اتصالات الجزائر عرضا مغريا لزبائنها، حيث يمكنهم من الاستفادة من المزايا الاستثنائية لـ Idoom Fibre.

وجاء في عرض اتصالات الجزائر “سارعوا بالاستفادة من أفضل فرصة للاشتراك في خدمة أنترنت الألياف البصرية. Idoom_Fibre بـ 1000 دج فقط”.

ويوفر هذا العرض مزايا استثنائية، تتمثل في جهاز مودم الألياف البصرية، دون دفع مصاريف الربط. وشهر أنترنت مجاني بتدفق جد عالي لـ 200 ميغا أو 300 ميغا.

وللاستفادة من العرض، دعت اتصالات الجزائر إلى اكتتاب الاشتراك في الخدمة مع اختيار أحد التدفقات المتوفرة. بداية من 15 ميغا و أكثر للاستفادة من هذا العرض الاستثنائي.

وأضافت “يمكن اختبار أهلية محل إقامتكم لأنترنت الألياف البصرية. وإرسال طلب الاشتراك مباشرة عبر الرابط التالي أو عبر وكالاتنا التجارية”.