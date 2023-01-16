اتصالات الجزائر تقدم عرضا جديدا مغريا

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الاثنين، عن عرض جديد، يخص تعبئة 2500 دج الجديدة للجيل الرابع Idoom 4G.

كما أشارت اتصالات الجزائر إنه عند تعبئة 2500 دج الجديدة للجيل الرابع Idoom 4G. يتم منح 300 جيغا حجم أنترنت صالحة لمدة شهرين. مع ولوج غير محدود إلى خدمة الأنترنت بتدفق مخفض، بعد استنفاد حجم التعبئة. ومكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت الوطني وشبكة IDOOM 4G LTE و1000 دج رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال.

وقالت اتصالات الجزائر “استفيدوا من اتصال عالي التدفق بشبكة الأنترنت 4G وخدمة الهاتف الثابت. بفضل العرض الجديد Idoom 4G LTE لاتصالات الجزائر، واكتشفوا عدة مزايا جديدة”.

اكتتبوا عرض Idoom 4G LTE بسعر 4500 دج فقط :

جهاز مودم 4G LTE مهدى.

150 جيغا حجم أنترنت مهدى، صالح لمدة 30 يوما .

مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي، الوطني ونحو شبكة Idoom 4G Volte.

تعبئات جديدة بأحجام أكبر تتماشى واحتياجاتكم

1 تيرا لكم ولعائلتكم.

150 جيغا بسعر 1500 دج فقط.

تعبئات الأنترنت Pass ابتداء من 100 دج، وصلاحيات تصل إلى غاية 06 أشهر

وبعد استهلاك حجم الأنترنت المعبأ ؟

يستفيد الزبائن من نفاذ غير محدود لشبكة الأنترنت و/أو لصفحات التواصل الاجتماعي

لديكم جهاز مودم وتريدون إعادة تفعيله؟

كما تقدم باقة عرض Sim Only بسعر 200 دج، تتحصلون على شريحة Idoom 4G LTE. 10 جيغا حجم أنترنت صالح لمدة 10 أيام. بالإضافة إلى ذلك مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني + شبكة Idoom 4G Volte

ماهي مدة الالتزام ؟

تقدر مدة الالتزام بـ 12 شهر، خلال هذه الفترة يبقى جهاز المودم IDOOM 4GLTE ملكية اتصالات الجزائر.

ما هي الشروط ؟

في حالة عدم إعادة التعبئة خلال 6 أشهر متتالية، اشتراككم IDOOM 4GLTE يتم إلغائه. وإذا حدث هذا خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا يتم استرجاع جهاز المودم.