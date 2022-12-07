اتصالات الجزائر تقدم عرضا جديدا مغريا

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء، عن واحد من أفضل عروضها وهو عرض 1 تيرا لـ Idoom 4G.

ودعت اتصالات الجزائر في بيانها كل من يود الاستفادة من هذا العرض. إلى أن تعبئة 1 تيرا يوفر حجم أنترنت صالحة لمدة 6 أشهر بـ 6500 دج.

كما يوفر هذا العرض ولوجا غير محدود بتدفق مخفض إلى خدمة الأنترنت، بعد استنفاد حجم التعبئة. وأيضا مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت الوطني + شبكة IDOOM 4G LTE. و 2000 دج رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال.