اتصالات الجزائر تقدم عرضا مغر لعشاق ألعاب الفيديو

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الجمعة، عن تقديم عرض مغر لعشاق ألعاب الفيديو.

وجاء على الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر “عرض IDOOM FIBRE GAMERS مخصص ليكم بـ Ping منخفض. وتدفق عالي يصل حتى 200mbps في Upload. وحتى 300mbps في Download و بأسعار استثنائية”.

وتقترح اتصالات الجزائر عرض Idoom Fibre Gamers بتدفقات عالية متعددة تصل إلى غاية 300 ميغا بت في الثانية. والـ Upload إلى غاية 200 ميغا بت في الثانية !

وأضافت “نعلم أن Upload يهمكم ولذلك قمنا بإدراجه في عرض Idoom Fibre Gamers. بقدرات جد عالية تصل إلى غاية 200 ميغا بت في الثانية. زمن الاستجابة (Ping) جد منخفض يساعدكم في خوض ألعاب الفيديو رفقة لاعبين آخرين”.

وتم تصميم عرض Idoom Fibre Gamers بزمن استجابة (Ping) جد منخفض. يسمح بتحقيق الفوز وتحطيم الأرقام القياسية في ألعاب الفيديو عبر الأنترنت.

وتخضع العروض لفترة التزام مدتها 12 شهرا.

من جانب آخر، تقترح اتصالات الجزائر أكسسوارات لخوض تجربة استثنائية في عالم ألعاب الفيديو.