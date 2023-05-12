اتصالات الجزائر تقدم عرض أنترنت مغر

أعلنت اتصالات الجزائر أن Idoom Fibre لتدفق 200 ميغا أصبح بـ 3599 دج للشهر بدلا من 4999 دج.

وأضافت اتصالات الجزائر “مع IDOOM_Fibre نوفر لكم أفضل عروض الأنترنت بأفضل جودة وسعر. و بتدفقات عالية جدا لكم ولعائلتكم”.

وتابعت اتصالات الجزائر “طلعوا التدفق الآن بكل سهولة عبر فضاء الزبون أو الرقم 12 أو عبر التقرب من الوكالة التجارية”.

وتقترح عليكم اتصالات الجزائر عرضها الجديد Idoom Fibre. الذي يمكنكم من الاستفادة من التدفق فائق السرعة وتجربة أنترنت جيدة. سواء كنتم زبون جديد أو أردتم الانتقال من عرض Idoom ADSL أو Idoom 4G. هذا العرض يتيح لكم إمكانية الاستفادة من تدفقات تصل إلى غاية 300 ميغا تستجيب لاحتياجاتكم.

إن كنتم مؤهلين للاشتراك في خدمة الألياف البصرية لاتصالات الجزائر. يمكنكم الاستفادة من العرض الجديد حسب الصيغ المغرية التالية.

بالنسبة للزبائن الجدد المؤهلين للاستفادة من خدمة الألياف البصرية :

أنتم زبون جديد لدى اتصالات الجزائر وتريدون الاستفادة من أنترنت بتقنية الألياف البصرية. ذات التدفق العالي جدا ؟ اتصالات الجزائر تقترح عليكم أسعارها الجديدة للاشتراك في عرض Idoom Fibre كما يلي :

10 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية + 01 شهر أنترنت مجاني بسعر اشتراك يقدر بـ 4500 دج.

15 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عند الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 1999 دج.

20 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عند الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2599 دج.

50 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2799 دج.

100 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 2999 دج.

200 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 3599 دج.

300 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية عن الاشتراك في العرض إضافة إلى 01 شهر أنترنت بسعر 3999 دج.

بالنسبة لزبائنIdoom ADSL المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية:

تقترح عليكم اتصالات الجزائر صيغة جديدة للاشتراك في عرض الألياف البصرية على النحو التالي :

10 ميغا : تتحصلون على مودم الألياف البصرية + 01 شهر أنترنت مجاني بسعر اشتراك يقدر بـ 4500 دج ، مع دفع تكاليف الربط

15 ميغا أو أكثر : تتحصلون على مودم الألياف البصرية بـ 0 دج + تكاليف الربط مجانية !

بالنسبة لزبائن Idoom 4G المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية :

تقترح عليكم اتصالات الجزائر صيغة استثنائية للاشتراك في عرض الألياف البصرية :

عند الاشتراك في العرض، اختاروا تدفق Idoom Fibre 15 ميغا أو أكثر. أعيدوا جهاز المودم 4G LTE (فعال) واستفيدوا من مودم الألياف البصرية بـ 0 دج + تكاليف الربط مجانية.

لماذا أختار عرض الألياف البصرية لاتصالات الجزائر ؟

يوفر لكم عرض الألياف البصرية لاتصالات الجزائر العديد من المزايا مقارنة بتقنيات الاتصال الأخرى. بفضل الألياف البصرية، استفيدوا من أنترنت أسرع وتدفق أكبر وثبات متزايد للأنترنت. وتجربة أنترنت بزمن استجابة منخفض. تمكنكم من الاستفادة الكاملة من نشاطاتكم عبر الأنترنت. سواء من أجل متابعة البث المتواصل أو لعب ألعاب الفيديو عبر الأنترنت. أو تنزيل الملفات الكبيرة أو تصفح الويب.

للاستمتاع بتجربة WiFi أفضل، اقتنوا مكرر الإشارة اللاسلكي (فئة Wifi 5 أو 6) على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

أسعار الاشتراك الشهرية في عرض Idoom Fibre :

تقترح عليكم اتصالات الجزائر أيضا اشتراكات شهرية جديدة لتدفقاتها المختلفة Idoom Fibre. اكتشفوها في باب “الأسعار”

سارعوا للاستفادة من العرض الجديد Idoom Fibre لاتصالات الجزائر. واكتشفوا سرعة وثبات الألياف البصرية من أجل تجربة أنترنت مثالية.

