اتصالات الجزائر تقدم عرض انترنت جديد بسومة رائعة

قدمت اتصالات الجزائر عرض أنترنت IDOOM ADSL و IDOOM FIBRE بتدفق 20 ميغا بسعره الجديد المخفض 2200دج للشهر.

ودعت اتصالات الجزائر الى اكتشاف عرض Idoom Fibre الجديد لاتصالات الجزائر، المصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنامية في الاتصال بالأنترنت. من خلال إضافة فئتين جديدتين للتدفق فائق السرعة، يمكنكم الاستمتاع بسرعة تدفق استثنائية تصل حتى 1 جيغابت/الثانية. وحتى 500 ميغابت/الثانية في Idoom Fibre !.

إلى جانب هذين التدفقين الجديدين بسرعة فائقة، تقترح عليكم Idoom Fibre تخفيضات على أسعار عروض 20 ميغابت/الثانية. فما فوق، مما يجعل تقنية الألياف البصرية متاحة لأكبر عدد من الزبائن.

علاوة على ذلك وحرصا منها على ضمان تجربة مثالية، تمكن إتصالات الجزائر المشتركين الحاليين في عروض 20 ميغابت/الثانية. فما فوق من الاستفادة تلقائيا من عملية تحويلهم إلى سرعات تدفق أعلى دون تكلفة إضافية.

وأعلنت إتصالات الجزائر عرضين جديدين لسرعات التدفق الفائقة بفضل تقنية الألياف البصرية Idoom Fibre.

وتابعت “يمكنكم الآن الاستمتاع بسرعات تدفق تصل إلى 500 ميغابت/الثانية و 1 جيغابت/الثانية. من أجل خوض تجربة أنترنت لا مثيل لها. هذين التدفقين الجديدين يسمحان بالاستجابة لمتطلباتكم المتزايدة. سواء كان ذلك للبث المتواصل بدقة فائقة الوضوح أو الألعاب عبر الأنترنت أو لتنزيل الملفات الضخمة.