اتصالات الجزائر تكشف جديدها

أعلنت اتصالات الجزائر عن تحسين فضاء الزبون المتاح عبر الموقع الإلكتروني : www.algerietelecom.dzمن خلال إثرائه بإضافة ميزات جديدة . حيث أصبح بإمكان زبائن اتصالات الجزائر تفعيل خدمة التعبئة الاحتياطية. وعرض الخدمات الإضافية والاطلاع على جميع المعاملات المنجزة.

كما على الزبون الراغب من الاستفادة بخدمة التعبئة الاحتياطية “Idoomly”، سوى تسجيل الدخول إلى فضاء الزبون. والضغط على زر “تفعيل” خدمة التعبئة الاحتياطية للاستفادة من 96 ساعة أنترنت إضافية.

وعلاوة على ذلك، يمكن لزبائن اتصالات الجزائر الاطلاع، عبر فضاء الزبون، على كافة عمليات التعبئة وتسديد الفواتير التي تم إجراءها. وهذا عبر الاتصال بالرقم 1500 الخادم الصوتي التفاعلي، موقع الدفع الإلكتروني، على مستوى الوكالات التجارية. من خلال إضافة هذه الميزات الجديدة عبر فضاء الزبون، تتطلع اتصالات الجزائر إلى تحسين تجربة العملاء.