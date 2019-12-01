اتصالات الجزائر تكشف عن التسعيرة الجديدة لخدمة الأنترنات

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اتصالات الجزائر تكشف عن التسعيرة الجديدة لخدمة الأنترنات اتصالات الجزائر
بقلم أمينة لعلالي

كشفت اتصالات الجزائر عن التسعيرة الجديدة لخدمة الأنترنات « ADSL & Fibre » والتي ستدخل حيرز الخدمة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019.

وحسب بيان اتصالات الجزائر، التسعيرة الجديدة ستكون بتدفق 4 ميغا و8 ميغا للاستفادة الكاملة من هذه الخدمة.

وفي هذا الصدد، أصبحت التسعيرة الجديدة لتدفق 4 ميغا بمبلغ 2599 دج/الشهر عوض 3200 دج/الشهر.

في حين أن تسعيرة تدفق 8 ميغا أصبحت بمبلغ 3599 دج/الشهر عوض 5000 دج/الشهر وهذا اعتبارا من 01 ديسمبر 2019.

وجاء في ذات البيان، أنه فيما يخص المشتركين الحاليين، فإن الأسعار الجديدة تطبق عليهم عند التعبئة المقبلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=734185

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