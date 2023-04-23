اتصالات الجزائر تكشف عن جديدها

كشفت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن عرض جديد يتعلق بالألياف البصرية Idoom Fibre .

كما أعلنت اتصالات الجزائر عن تخفيضات في أسعار الاشتراك الشهرية 100 ميغا بـ 2999 دج !. في حين، دعت زبائنها إلى الاستمتاع بالسرعة التي تسمح بمشاهدة الفيديوهات والأفلام والمسلسلات بأعلى جودة. وتحميل الملفات الكبيرة بسهولة وسرعة.

وأكدت اتصالات الجزائر أن مع IDOOM Fibre يمكن الاستمتاع بأفضل تجربة لخدمة الانترنت من خلال الألياف البصرية. بتدفقات عالية جدا و جودة استثنائية.

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: https://www.algerietelecom.dz/…/part…/idoom-fibre-prod50