اتصالات الجزائر تمدد آجال تسديد فواتير الهاتف الثابت وتمنح هدايا على التعبئات

أعلمت اتصالات الجزائر، اليوم الاثنين، زبائنها، بأنها لن تقوم بقطع خطوط الهاتف الثابت، وأنها ستمدد آخر أجل لتسديد الفواتير الهاتفية بثلاثين يوما إضافية.

وجاء في بيان اتصالات الجزائر، أنه تفاديا لتنقل زبائنها، ستمنح بعض المزايا عن كل عملية تعبئة عبر الأنترنت، وذلك باستعمال البطاقة الذهبية و/أو البطاقة البنكية “CIB”، مع إمكانية إجراء عملية التسديد باستخدام التطبيق المحمول لاتصالات الجزائر أو فضاء الزبون.

وذكرت اتصالات الجزائر، بالخدمات الأخرى التي تتيح للزبائن إجراء عمليات التعبئة عن بعد وهي الاتصال بالرقم 1500، أو خدمة الدفع الالكتروني.

وأكدت اتصالات الجزائر أنها تولي اهتمام بالغا لانشغالات زبائنها الكرام، وتلتزم بتعزيز استراتيجية التقرب منهم، كما أنها تضع سلامة زبائنها ضمن محور أولوياتها.