اتصالات الجزائر تمدد عروضها الترويجية للأنترنت إلى هذا التاريخ

أعلنت اتصالات الجزائر عن تمديد عروضها الترويجية الخاصة بالأنترنت إلى غاية 04 جانفي 2023.

وتخص هذه العروض تعبئة اشتراكات لأنترنت Idoom ADSL Idoom VDSL أو Idoom Fibre بفضل الـ Bonus الاستثنائي لعرضنا الترويجي:

-1000 دج Bonus أنترنت مهدى عند تعبئة 3000 دج

-500 دج Bonus أنترنت مهدى عند تعبئة 2000 دج

العرض صالح عبر عمليات التعبئة من خلال تذاكر أو بطاقات التعبئة و كذا من خلال الدفع الإلكتروني

ويُمنَح الـ Bonus في حدود تعبئتين. خلال مدة صلاحية العرض الترويجي.