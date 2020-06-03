اتصالات الجزائر: تمديد التدابير الخاصة بفيروس كورونا إلى غاية إنتهاء الحجر

الوطني
  • -
  • 0
اتصالات الجزائر: تمديد التدابير الخاصة بفيروس كورونا إلى غاية إنتهاء الحجر
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت “اتصالات الجزائر”، بأنها ستقوم بتمديد اعتماد كل التدابير المقررة في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا، إلى غاية انتهاء فترة الحجر.

وحسب بيان لذات المؤسسة، سيستفيد كافة الزبائن المشتركين في خدمتي “Idoom ADSL” و”Idoom Fibre”، إلى غاية 6 أيام أنترنت مجانية إضافية.

ويخص هذا العرض التعبئات التالية:

باستعمال الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقة “الذهبية” أو البطاقة البنكية “CIB”، عبر فضاء الزبون “https://ec.at.dz”، أو التطبيق المحمول.

وكذا باستعمال بطاقات التعبئة عن طريق الاتصال بالرقم 1500، من أي خط هاتفي ثابت أو محمول.

وتجدد اتصالات الجزائر التزامها بضمان سلامة وراحة زبائنها.

وتدعو المؤسسة، زبائنها، إلى الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 12، أو زيارة موقعها الإلكتروني: www.at.dz، للحصول على مزيد من المعلومات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=829376

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com